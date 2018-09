Nem fogja kitalálni, mire adta fejét Paul McCartney

Egy mágikus nagypapa és unokái kalandjairól ír képeskönyvet Paul McCartney, Hey Grandude című mesekönyvét a 76 éves ex-Beatle minden nagyszülőnek ajánlja, bárhol is éljenek.



2019-ben megjelenő könyvéről McCartney elmondta, hogy a négy unoka imádja mágikus nagyapját, akivel kalandokra indulnak. "Minden nagyszülőnek akartam írni - és a persze a gyerekeknek -, hogy legyen valami, amit olvashatnak unokáiknak elalvás előtt" - tette hozzá.



"Nyolc unokám van, valamennyi gyönyörű, és az egyik egy nap azt mondta nekem, 'Hey Grandude', azóta így ismernek engem" - magyarázta a könyv címét.



A képeskönyvet Kathryn Durst fogja illusztrálni, aki csodálatos emlékeket őriz gyermekkorából édesapjáról, aki testéveivel együtt különböző izgalmas kalandokra vitte őt. "Nagyon izgatott vagyok, hogy együtt dolgozhatok Paul McCartneyval, "Mindketten egy izgalmas és szép könyvet akarunk készíteni, olyat, amilyet a gyerekek mindig újra akarnak olvasni" - idézte az illusztrátort a The Guardian című brit napilap honlapja.



Nem Paul McCatney az első brit rockzenész, aki gyermekkönyv írására adja fejét, az egykori Beatles együttes másik tagja, Ringo Starr és a Rolling Stone együttesből Keith Richard is adott már ki képeskönyvet.



Paul McCartney korábban már nevét adta olyan gyermekkönyvekhez, amelyek a környezetvédelmére hívták fel a kicsinyek figyelmét.