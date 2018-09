Nem fogja kitalálni, hol építik fel Shakespeare házának mását

Kínában felépítik William Shakespeare stratford-upon-avoni otthonának pontos mását - jelentette be pénteken a brit drámaíró szülőhelyét és irodalmi hagyatékát gondozó alapítvány



A Shakespeare-házat Kína keleti részén, a Csianghszi tartományban lévő Fucsouban, a híres egykori kínai drámaíró, Tang Hszüan-cu szülőhelyén építik fel.



Az alapítvány marketing és operációs igazgatója, Ann Rawlinson elmondta: először fordul elő, hogy Shakespeare otthonának mását valahol máshol felépítik.



Shakespeare starford-upon-avoni szülőházát a 19. század közepén vásárolta meg az alapítvány, amely azóta gondozza. Shakespeare drámaíróként egy másik stratfordi házban élt, és ott is hunyt el. Az a ház azonban 1759-ben elpusztult. Az alapítvány kiterjedt régészeti kutatásokat folytatott az egykori épület terveinek előkerítésére, és eredményeit megosztotta kínai partnereivel is, hogy fel tudják építeni a hasonmást.



Rowlinson elmondta, hogy a fucsoui vezetéssel kötött megállapodás alapján a következő két évben segítenek megépíteni Shakespeare szülőhelyét és azt a starfordi házat is, ahol a brit drámaíró meghalt, egy most formálódó új városban, Szanvengben. A város neve a három híres íróra, Tangra, Shakespeare-re és Cervantesre utal, akik mindhárman 1616-ban hunytak el.



A 89 hektáron felépülő Szanveng a tervek szerint 2020-ban készül el. A városban mindhárom író egykori lakhelyét felépítik, és műveik is visszaköszönnek majd a település kulturális tájképében.