Nem fogja kitalálni, hol adott meglepetéskoncertet Paul McCartney

A manhattani főpályaudvaron adott ingyenes meglepetéskoncertet barátainak és az ingázóknak pénteken este Paul McCartney új szólóalbumának egyik reklámfogásaként.



A 76 éves zenész a Grand Central Station egyik csarnokának sarkában látta vendégül mintegy 300 barátját, akiknek saját vadonatúj szerzeményeiből és régi Beatles-dalokból adott elő egyveleget. A paraván mögé csak a meghívottak juthattak be - köztük Meryl Streep, Amy Schumer, Jon Bon Jovi, Kate Moss és Steve Buscemi -, de a rögtönzött hangversenyt az utazók is hallhatták.



A legendás Beatles együttes egykori tagja Egypt Station című új - 2013 óta az első, pályafutásának a 17. - szólóalbuma promóciója alkalmából tartózkodik New Yorkban. A híres manhattani vasútállomáson három számot adott elő az új albumról, viszont annál többet az 50 éves White Albumról.