Nem fogja elhinni, milyen autót intettek le a rendőrök New Yorkban - fotó

Csodájára járnak a New York-iak a metropoliszban közlekedő 1300-as Daciának. Vasárnap egy rendőr leintette az autót, de mint kiderült, csak azért, mert nagyon kíváncsi volt arra, hogyan került a járgány az Egyesült Államokba -Az esetről a narancssárga színű autó tulajdonosa, a Romániából áttelepült Eduard Palaghiţă számolt be a Facebook-oldalán.Az 1995-ben áttelepült férfi az 1300-as Daciát 2015-ben hozatta magának Romániából. Korábban egy 1974-es évjáratú Renault 12-es gépkocsija is volt, amelyet szülőhazájában akkoriban 1300-as break Dacia néven gyártottak.