Nem fogja elhinni, hogyan tájékozódik a legújabb izraeli fejlesztésű robot

A denevérek ultrahang segítségével tájékozódnak: az általuk kibocsátott ultrahang az eléjük kerülő tárgyakról, rovarokról visszaverődik, és az állatok ezt érzékelik.



A Tel-avivi Egyetem kutatói az izraeli tudomány- és technológiaügyi minisztérium támogatásával fejlesztették ki a Robat nevű robotot, amely a denevérek képességeit használva képes tájékozódni és feltérképezni területeket.



A Hajadan című héber nyelvű tudományos hírportál szerint a nagyjából két év alatt megépített eszköz olyan, denevérszájhoz hasonló "ultrahangszóróval" van felszerelve, amely a denevérekre jellemző frekvencián bocsát ki ultrahangot.



A robot két "füllel" is rendelkezik, amelyek valójában mikrofonok a visszaverődő hangok észlelésére. Az eszköz képes kizárólag a hangokra támaszkodva, valós időben navigálni ismeretlen környezetben.



A mai robotok főleg a számítógépek és lézerek biztosította "látásuk" révén tájékozódnak, ez azonban megnehezíti a navigálást sötétben, porban vagy füstben, például törmelékek között vagy tűzben. Az átlátszó falak is megzavarják őket, valamint nehézséget jelent, hogy átlássanak az olyan tereptárgyakon, mint a bokrok.



A Robat ezzel szemben könnyedén áthalad a bokrokon, mivel képes "keresztülhallani" a leveleken.



Az eszköz komoly hatással lehet a multiszenzoros robotok fejlesztésére, emellett új információkkal szolgálhat a kutatók számára a denevérek életéről, például hogy miként képesek valós időben dekódolni a beérkező jeleket.



A szakemberek jelenleg azon dolgoznak, hogy egész Robat-flottát hozzanak létre, hogy a robotok - néhány denevérfajhoz hasonlóan - együtt navigáljanak. Szeretnék továbbá elérni, hogy a robot repüljön is, mint egy denevér.