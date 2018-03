Nem érdekli a szívtelen apát, hogy előkerült elveszett kisfia

A 12 éves fiú március 9-én tűnt el Kharghar városából, de édesapját nem igazán érdekelte, hogy a kis csavargó előkerült - írja a borsonline.hu . A gyermek állítólag folyamatosan megszökött otthonról, de hogy miért, azt nem tudni. Három nappal később bukkantak a kis szökevény nyomára lakhelyétől ötven kilométerre fekvő Vashi városában egy útszélén a rendőrők és azonnal bevitték egy gyermekotthonba.„Úgy tűnt, hogy nagyon nem akar hazamenni. Szóval annak ellenére, hogy tudta a címét a gyerek úgy csinált mintha fogalma sem lenne arról, hol lakik, így a fiatal korú elkövetők intézetében helyeztük el. Két nap múlva, már annyira unatkozott, hogy képtelen volt tovább ott maradni. Ekkor mondta meg végül, hogy igazából Khargharban lakik, és szeretne már hazamenni" – mondta egy rendőr aA hatóságok gyors utánajárást követően, végül felhívták az édesapát, de a férfi válaszai lesokkolták őket. A 35 éves apa azt közölte a rendőrséggel közönyösen, hogy egyáltalán nem érdekli, hogy hol van a gyerek és az intézetben is tarthatják tőle, amíg fel nem nő.Sanjay Kumawat pszichológus szerint számos oka lehet annak, ha egy gyerek megszökik otthonról.„Adódhat magatartási problémák, rossz iskolai teljesítmény vagy családi problémák, esetleg az iskolaársakkal való rossz viszony miatt is. Egy családnak hasonló esetekben mindenképpen fel kellene keresnie egy szakembert, hogy megoldják a problémákat." – mondta a pszichológus.A The Times Of India értesülései szerint a gyerek jelenleg még mindig a fiatal korú elkövetők intézetében van.