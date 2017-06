Nem egyszerű mostanság Brad Pittnek lenni: fiával is megromlott a színész kapcsolata

Angelina Jolie tavaly adta be a válókeresetet Brad Pitt ellen - írja a Cosmopolitan . Akkor úgy lehetett tudni, hogy a színésznőnél az verte ki a biztosítékot, hogy Pitt többször is összetűzésbe került a gyerekekkel, nem egyszer pedig meg is ütötte őket. Akkor semmi sem bizonyította ezeket a durva vádakat, néhány nemrég készült fotó szerint azonban lehet valami alapjuk.

Bradet és 13 éves fiát, Paxet ugyanaz a hollywoodi terapeuta kezeli. A pszichológus úgy tudni, hogy kimondottan tinédzserek és felnőttek kapcsolati gondjaira specializálódott, a RadarOnline szerint tehát valószínű, hogy apa és fia is ezért keresték fel a szakembert. Igaz, Brad és Pax külön érkeztek, mivel mindketten más időpontra járnak heti rendszerességgel egy-egy órára.

A színész közeli ismerősei szerint Brad azért is vállalta be a terápiát, mert mindenáron vissza akarja kapni Angie-t és gyerekeit, és állítólag azt is megígérte a színésznőnek, hogy soha többé nem iszik egyetlen korty alkoholt sem.