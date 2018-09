Nem dúskált a pénzben Somló Tamás, anyagi gondokkal küzd az özvegye

Több mint két év telt el azóta, hogy Somló Tamás hosszas betegség után 68 éves korában örökre lehunyta a szemét. Özvegye, Gyöngyvér azóta anyaként küzd a hétköznapokkal, hogy magát és kislányukat, Lilit eltartsa. Éppen ezért néhány hónapja úgy döntött, új területen próbál szerencsét, elköszönt a fogászati rendelőtől, ahol tíz évet töltött -- Kevesen tudják, de nagyon sok anyagi nehézségünk volt Tomival, akkor is, ha az ország egyik legnagyobb zenészéről beszélünk. Sokáig gyerekágyra sem telt, amikor Lili született, sőt az első kisruhái, használt ruhák voltak. Szóval korántsem volt szó olyan gazdagságról és gondtalanságról, amit az emberek feltételeztek. Igencsak lassan indult be az, hogy mi mindent meg tudjunk adni a lányunknak. Már nem tudok Lilinek megadni mindent, amit szeretnék – emlékezett vissza Gyöngyvér, akit párja halála nem csak lelkileg, anyagilag is komoly feladat elé állította.A fiata anyában óriási az elhatározás, hogy anyagi jólétet biztosítson, így tavasszal szakmát váltott: a jogi pálya felé vette az irányt.- Egy ügyvédi irodában kaptam lehetőséget, és remélni sem mertem, hogy ilyen jól fog sikerülni ez a váltás – mesélte jókedvűen Gyöngyvér.