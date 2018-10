Nem csitulnak a kedélyek: Majkát pfujolták Curtis miatt

Ganxsta Zolee és a Kartel a Budapest Parkban egy hatalmas bulival ünnepelte meg egyik tagjuk, Big Daddy Laca 50. születésnapját, és az este utolsó vendégelőadójaként Majka is színpadra állt –A koncerten eredetileg Majka mellett Curtis is megjelent volna, és bár Zoli mindkettőjükre számított, hiszen mindkét férfit a barátjának tartja, végül a feszültség elkerülése miatt csak az ózdi hős lépett fel. Azonban úgy tűnik, a feszültség enélkül is megvan a két korábbi jó barát között, hiszen bár az augusztus végi szakításuk óta igyekeztek nem keresztezni egymás pályáját, a színpadokról azért csak-csak üzengettek egymásnak.Úgy tűnik, az egykori jó barátok konfliktusa még mindig megosztja a közönséget is. Ezt bizonyítja, hogy amikor Majoros Péter a Budapest Park színpadára lépett, a jelen lévők egy része pfujolni kezdett, míg a közönség több tagja a "Hol van Curtis?!" rigmust kántálta –Látszólag ez a kis közjáték Majkát nem billentette ki a szerepéből. Az ózdi hős nem volt rest azonnal magát állítani a középpontba, ugyanis miközben a Heroin című Ganxsta-dalt szövegelte, a számtalan drogos utalással túlfűtött sor alanyát hol kimondva, hol pedig kimondatlanul, de gondolkodás nélkül Curtisre változtatta.azt kérdezte a koncert főszereplőjétől, Ganxsta Zolee-tól, hogy neki mi a véleménye a történtekről.– Azt szerettem volna, ha mind a ketten ott vannak a bulin, de nem így történt, Majka jött egyedül. Ha a döntés rajtam áll, akkor vagy mind a ketten ott vannak, vagy egyikük sem, mert nem akarok választani kettőjük között. Csakhogy ez nem rajtam múlt, nekem is a fejem felett döntöttek, a mene­dzsment úgy határozott, hogy Majka legyen, nem volt beleszólásom. Én Petikét is, meg Atikát is nagyon szeretem, és véleményem szerint együtt a legjobbak.