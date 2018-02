Nem cserélik feketére a Berlinale vörös szőnyegét

A januári Los Angeles-i Golden Globe-gálán feketébe öltöztek a sztárok, hogy kifejezzék együttérzésüket a szexuális zaklatások áldozataival. A Berlinale előtt 21 ezren írták alá a petíciót, amely azt kérte a szervezőktől, hogy a berlini fesztiválon a szőnyeg legyen fekete, amelyen a sztárok vonulnak. Dieter Kosslick fesztiváligazgató azonban egy nappal a hivatalos megnyitó előtt közölte: megérti a kampány indokait, de a "szimbolikus politika" helyett inkább a mustra programjain akarnak beszélgetni a szexuális zaklatásokról.



A Berlinale programjában már szerepel egy panelbeszélgetés a témáról, kialakítanak egy tanácsadó sarkot és olyan szemináriumot is tartanak, amely arra bíztatja a zaklatást átélt nőket, hogy merjenek beszélni traumájukról, azt ugyancsak megvitatják, hogyan lehetne egyenlőséget teremteni a filmiparban. Kosslick arról is beszámolt, hogy néhány filmet éppen azért zártak ki a programból, mert alkotóik valamilyen módon szexuális zaklatási ügyben voltak érintettek, a fesztiváligazgató ugyanakkor nem volt hajlandó részletezni, hogy mely filmekről van szó.



A 68. Berlinalén mintegy 400 produkciót vetítetnek le. A fesztivál csütörtökön Wes Anderson amerikai rendező Isle of Dogs című animációs filmjével nyílik meg. Bill Murray, Tilda Swinton és az Oscar-jelölt Greta Gerwig, akiknek hangján a film hősei megszólalnak, ott lesznek a film berlini premierjén. A fesztivál versenyprogramjába 19 alkotást hívtak meg a szervezők. A legjobb filmnek járó Arany Medve-díjat odaítélő zsűrit Tom Tykwer, a Lé meg a Lola német rendezője vezeti.



A mustra február 25-én zárul, a díjakat hagyományosan egy nappal korábban adják át.



A tiszteletbeli Arany Medve-életműdíjat február 20-án Willem Dafoe kapja színészi pályafutása elismeréseként. Munkásságát tíz filmből álló válogatással mutatják be a szervezők.