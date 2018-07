Nelson Mandela egykori cellájában tölthetett volna egy éjszakát egy jótékonysági aukció nyertese

A legnagyobb felajánlás eddig 83 millió forintnak megfelelő összeg volt.



A börtönnek helyet adó Robben-szigeten lévő múzeum szóvivője is elítélte az aukciót. "Szomorú, hogy Nelson Mandela örökségét ilyen módon kihasználják. Cellája a világörökség része és semmilyen körülmények között nem válhat árverés tárgyává" - mondta Morongoa Ramaboa szóvivő.



A Nelson Mandela Alapítvány is elhatárolódott az aukciótól.



A projektet a CEO SleepOut nevű dél-afrikai kezdeményezés szervezte, amely menedzsereknek kínál lehetőséget arra, hogy nagyon szegény körülmények között töltsenek el egy éjszakát, így gyűjtve pénzt hajléktalanok és más szerény körülmények között élők megsegítésére.



A 2013-ban elhunyt Mandela az apartheid elleni küzdelem vezetője volt. Miután szabadságharcosként 27 évet töltött bebörtönözve a Robben-szigeten, 1990-ben szabadult. 1994-ben pártjával megnyerte a választásokat, az elnöki tisztséget 1999-ig töltötte be, ő lett Dél-Afrika első fekete elnöke. Az ország korábbi elnökével, Frederik Willem de Klerkkel 1993-ban Nobel-békedíjat kapott az apartheidrendszer békés felszámolásáért, és a demokratikus Dél-Afrika alapjainak lefektetéséért.