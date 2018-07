Neil Armstronggal nyit a 75. velencei filmfesztivál - Mutatjuk a film előzetesét

Damien Chazelle Oscar-díjas rendező az elsőként Holdra lépő űrhajósról, Neil Armstrongról szóló First Man című filmjével kezdődik a 75. velencei filmfesztivál.A Josh Singer (Spotlight: Egy nyomozás részletei) forgatókönyve alapján készült moziban Ryan Gosling játssza Armstrongot. Claire Foy brit színésznő Armstrong feleségét, Janetet alakítja, Corey Stoll és Lukas Haas pedig a két másik űrhajóst, Buzz Aldrint és Mike Collinst keltik éltre a vásznon - írta a The Hollywood Reporter hírportál.Az Apollo-11 1969. július 16-án indult útnak Neil A. Armstrong parancsnokkal, Michael Collins és Edwin E. Aldrin űrhajósokkal a fedélzetén. A parancsnoki kabin, a műszaki egység és a holdkomp egy száz méternél is magasabb hordozórakéta orrában kapott helyet.Az űrhajó július 19-én pályára állt a Hold körül, Armstrong és Aldrin másnap a Sas (Eagle) névre keresztelt holdkomppal megkezdte a holdra szállást. A Sas 1969. július 20-án szállt le.Neil Armstrong volt az első ember, aki idegen égitest felszínére lépett. "Kis lépés ez egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek" - hangzottak el akkor az űrhajós mára legendássá vált szavai.Armstrong 2012-ben halt meg Ohióban.Az 1932-ben alapított velencei filmfesztivál programjában hollywoodi filmek és művészfilmek egyaránt szerepelnek.Az idei mustrát augusztus 29. és szeptember 8. között rendezik meg.A szervezők már korábban bejelentették, hogy a versenyprogram zsűrijének elnöke az Oscar-díjas Guillermo del Toro lesz.