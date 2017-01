Néhány órára milliárdos lett a mit sem sejtő férfi

Néhány órára jüanban számítva milliárdos volt egy kínai férfi, aki minderről még csak nem is tudott semmit.



A Zsenmin Zsibao (Renmin Ribao) kínai pártlap csütörtökön számolt be arról az esetről, hogy valahol Közép-Kína egyik városában egy férfi betért egy bankba, hogy számlát nyisson. Ez meg is történt annak rendje és módja szerint, de a pénzintézet egyik alkalmazottjának a hibája miatt a minimális számlaösszeg igen gyorsan 1,2 milliárd jüanra (mintegy 175 millió dollárra) dagadt.



Köszönhetően a sokszoros ellenőrzésnek, néhány órán belül kiderült a hiba.



A rövid ideig jüanmilliárdos férfi gyanútlanul vette fel telefonját, ahol a bank képviselői közölték vele a tévedést és arra kérték, hogy utalja vissza a pénzt. A férfi ezt meg is tette, csak arra kérte a pénzintézetet, hogy ne büntessék meg a banki tisztviselőt, mivel szerinte "egy ilyen hibát bárki elkövethet".



A bank 29 dollárnak megfelelő mintegy 300 jüannal és egy csomag cigarettával hálálta meg az együttműködést a férfinak.