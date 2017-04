Néhány óra alatt lett milliomos Zoltán!

Szilárd Zoltán 25 millió forinttal gazdagabban távozott a Maradj talpon! stúdiójából hétfő este, hiszen tíz párbajon át állta a sarat, talpon maradt, és, ahogy azt menyasszonyának megígérte, a fődíjjal tért haza. Előző este sokáig dolgozott, kissé kialvatlanul érkezett a műsor felvételére, de úgy véli, éppen ebből tudott előny kovácsolni.- Előző este éjfél körül fejeztem be a munkát, és reggel kezdődött a forgatás, ezért elég fáradtan érkeztem, de talán éppen ezért egyáltalán nem voltam lámpalázas, és ez a fáradtság egészen kitisztította a fejem, jobban tudtam koncentrálni. A tévében két részletben ment le a játékom, de a felvétel egy nap alatt zajlott. Reggel bementem, és este már 25 millió forintos nyereménnyel távoztam - idézte fel a játék napját Zoltán, aki szerint éppen a lámpaláz miatt esnek ki a legtöbben.- Nincs sok idő, mert óra nagyon hamar csipogni kezd, amikor pedig ezt meghallják a játékosok sokan teljesen elveszítik az irányítást. Több ellenfelem elkövette azt a hibát, hogy az órát nézte és nem a feladványt. Hozzá kell ugyanakkor tennem, hogy a játékostársaim jól játszottak, nem volt intellektuális fölényem, sokan kifejezetten megizzasztottak - összegezte sikere okát a győztes, akit nemcsak a kialvatlanság, hanem szakmája is segített a nyeremény felé vezető úton. Szilárd Zoltán ugyanis szabadúszó fordítóként dolgozik Budapesten, de korábban az Európai Bizottság munkatársa volt Luxemburgban hasonló munkakörben.- Nagyon sok szöveggel dolgozom nap mint nap, fordítok, lektorálok. Nagyon kell figyelnem a szóképekre a munkámban, rengeteg szó kerül elém, ezért nekem talán könnyebb tippelni egy ilyen játékban - részletezte a játékos, miért lehetett még könnyebb a dolga a kihívóinál.

- Bár azt gondolom, hogy erre a játékra nem igazán lehet készülni, én is megpróbáltam formába lendülni. Több korábbi adást néztem meg úgy, hogy közben megpróbáltam kitalálni a választ anélkül, hogy a kérdést elolvastam volna. Így utólag azt a tanácsot adhatom a jövő játékosainak, hogy az időszűke miatt a rossz megoldást azonnal el kell engedni, és máshol keresgélni a jó választ - tette hozzá a nyertes.- A sikerhez kell egy fajta általános műveltség, de ami ugyanilyen fontos, az a jó idegek és a hidegvér. Zoltán rendkívül összeszedetten játszott és ügyesen beosztotta az erejét a párbajok során. Nekem is hatalmas élmény, hogy ilyen hamar elvitte valaki a műsor fődíját, gratulálok neki! - mondta Héder Barna, aki március 13 óta vezeti a Duna vetélkedőjét.A kialvatlanság, a megfelelő szakmai múlt és lexikális tudás együtt meghozták Zoltánnak a győzelmet, és a 25 milliós fődíjat is, amit fejben már költeni is kezdett, hiszen esküvő és családalapítás előtt állnak menyasszonyával.- Egyikünk se a nagy lakodalmak híve, ezért szerény esküvőt tervezünk, a nászútra valószínűleg többet fogunk költeni. Mindketten kedveljük a mediterrán vidékeket, ezért úgy döntöttünk, hogy egy dél-olaszországi túrára indulunk az esküvő után - ecsetelte a közeljövő terveit a boldog nyertes, aki elárulta azt is, hogy a nászútról hazatérve kertes házat vagy egy nagy teraszos lakást szeretnének vásárolni, és elköltözni másfél szobás otthonukból.