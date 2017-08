Negyvenhez közel lépnek félre leginkább a magyarok - infografika

Megoszlanak a vélemények arról, hogy a hűtlenkedés inkább kulturális, szociális tényezők függvénye vagy valamilyen evolúciós hatás következménye. Nehéz eldönteni, hogy vajon kinek van igaza, az azonban biztos, hogy néhány éve már nagyon keresni sem kell azokat az online társkereső oldalakat, amelyeket kifejezetten szerető-keresőként működnek.Bár Magyarországon 2013 óta létezik titkos viszonyokra specializált társkereső oldal (ahol az információk szerint már 150 ezren kerestek szeretőt ilyen-olyan okból), mégis eddig keveset tudtunk arról, hogy hazánkban kik azok, akik igénybe vesznek ilyen szolgáltatást.A most nyilvánosságra hozott kutatási adatok szerint Magyarországon a tipikus hűtlenkedni vágyó nő 38, a férfi 39 éves, diplomás és vagy a fővárosban vagy annak környékén él. Esetleg külföldön, ugyanis napjainkban a hűtlenkedő magyarok 20 százaléka már külföldről regisztrál és keres magyar szeretőt magának, számuk csaknem megháromszorozódott az elmúlt 4 évben – derült ki a Viszony.hu kutatásából. De vajon mit keresnek tulajdonképpen ezek a társkeresők?

A szeretőkereső oldalra regisztrálók többsége állandó szexpartnert keres, de jelentős azoknak az aránya is, akik első nekifutásra inkább maradnának egy ártatlan flörtnél és sokan vannak azok, akik csak kíváncsiságból próbálják ki az oldalt, minden előzetes cél nélkül. A félrelépést tervezők nagy része viszont csupán csak társaságra vágyik, mindennemű szexualitás és komplikáltabb viszony nélkül, sőt sokan kifejezetten komoly kapcsolatot keresnek hosszú távra.Korábbi kutatásból már kiderült, hogy a magyarok többsége lépett félre már legalább egyszer és azt is tudjuk, hogy a főváros a "legfertőzöttebb" ebből a szempontból. Az elmúlt évek során Budapesten, Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád megyékben egyébként csökkent a hűtlenkedők aránya, míg Pest, Bács-Kiskun és Tolna megyékben nőtt, azaz ezekből a megyékből keresnek egyre többen szeretőt maguknak – állítják a Viszony.hu oldal üzemeltetői.Ezek után már talán nem is olyan meglepő, hogy a magyar hűtlenkedők közel 10 százaléka nyitott kapcsolatban él, azaz a másik fél tudtával és beleegyezésével folytat szeretői viszonyt valaki mással.