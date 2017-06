Négyszázszor vallott szerelmet feleségének Rudolf Péter

Az És Rómeó és Júlia több mint egy sokadik feldolgozása a tinédzserek történetének. A jubileum alkalmából Rudolf Péterrel beszélgetett a Bors – Ez a darab mindenképpen egy kuriózum. Sokan a szakmában összesúgtak a hátunk mögött, hogy bizonyára megbolondultunk, amikor ebbe belefogtunk. Alapvetően Vámos Miklós ötlete volt az, hogy két ember fogjon neki ennek a történetnek. Eredetileg azt tervezte, hogy csak a két főszereplő jeleneteit visszük színre, de a feleségemmel elkezdtük ezt a szemtelen játékot tovább turbósítani. Olyan jeleneteket is elkezdtünk kipróbálni mindenféle színházi trükkökkel, játékokkal, hogy végül több embert is meg tudtunk személyesíteni a színpadon – mesélt előadássá formálódó ötleteikről, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, aki 57 évesen egyszerre játssza a tinédzser Rómeót és az idős Capulet szülőket is.– Nagyon féltünk a premieren, és utána ötven felett is ijedten fogunk neki az évadnak. Az ember fél, hogy nevetségessé válik, de ennél a játékrendszernél senki nem kéri számon rajtam, hogy hogyan lehetek ennyi idősen Rómeó, hiszen vagyok dajka, Capulet szülő, de még erkély is – mondja, és kiderül, praktikus okokból is jó dolog, hogy együtt játszanak.– Természetesen egyszerűbb, hogy Eszterrel játsszuk ezt a darabot, és praktikus is, hiszen bármikor össze tudjuk mondani a szöveget, pluszenergiákat is tudunk beletenni különösebb egyeztetés nélkül.