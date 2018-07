Négyrészes sorozat készül id. Béres József életének tíz évéről

A sorozatban Gáspár Tibor személyesíti meg a Béres-csepp feltalálóját.

Kép forrása: hirado.hu

A Béres-csepp feltalálójának életét mutatja be a most készülő négyrészes televíziós játékfilm Kabay Barna rendezésében - írja a Hírado.hu Javában zajlik a Cseppben az élet című, négyrészes, az MTVA és Projekt Film koprodukciójában készülő filmsorozat forgatása. A főszerepben Gáspár Tibor (Szomszédok, Munkaügyek, Kincsem) lesz látható, mellette szerepel majd többek között Für Anikó (Terápia, A Tanár), Trokán Péter (Szomszédok), Huszárik Kata (Barátok közt), Lukács Sándor és Seress Zoltán (Aranyélet, Korhatáros szerelem) is.Id. Béres József életét már számos könyv, dokumentumfilm és színdarab feldolgozta, azonban most először készül róla televíziós játékfilm. A filmsorozat a Béres-csepp feltalálójának 1960-70-es évekbeli küzdelmes életét mutatja be, a premier 2019-ben várható.