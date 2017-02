Négy ruhaméretet fogyott Molnár Anikó

Most éppen leadott a súlyából – Gajdács Ágnes obezitológus segítségével –, nem is keveset, már négy ruhamérettel hord kisebbet. Pedig nem egyszerű leadni a súlyából, hiszen például futni se futhat, és több más testmozgást sem gyakorolhat gerincsérve miatt.





Fogyására láthatóan büszke is, úgyhogy ismét elvállat egy fotózást, ahol alig viselt magán valamizt. Erről a Mokka műsorában beszélt, a fotózáson készült felvételt 4:50-től tekinthetik meg.