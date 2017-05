Négy magyar platinaérem a világ legrangosabb borversenyén

A tizennegyedik alkalommal megrendezett versenyen összesen 103 magyar bor részesült elismerésben: 82 nyert el érmet (4 platinát, 10 aranyat, 34 ezüstöt és 34 bronzot), további 21 magyar bor pedig elismerő oklevelet kapott a zsűritől.



Platinaéremmel a somlói Kreinbacher Birtok Classic Brut pezsgőjét (melynek 85 százaléka furmint, 15 százaléka chardonnay), a sárospataki Pajzos Pincészet 2011-es Ötputtonyos Aszúját, valamint 2013-as Késői Szüretelésű Hárslevelűjét, továbbá a mádi Szent Tamás Pincészet 2013-as Furmintját jutalmazták.



A magyar aranyérmek többségét is a tokaji borvidék termelői vihették haza (a Chateau Dereszla és a Royal Tokaji két-két, a Grand Tokaj, a Hétszőlő, a Holdvölgy, a Szent Tamás pedig egy-egy aranyat), mellettük a badacsonyi Villa Sandahl rajnai rizlingjei részesültek két aranyéremben.



A magyar borvidékek közül összességében Tokaj aratta a legnagyobb sikert: az összes érem csaknem felét (82-ből 37-et) tokaji bor nyerte, emellett három tokaji bor kapott elismerő oklevelet a zsűritől. Tokajon belül is kiemelkedő az öt- és hatputtonyos aszúk idei sikere, hiszen ezek a borok kapták a magyar platina- és aranyérmek döntő többségét.



A Decanter World Wine Awards idei, öt napig tartó borversenye során áprilisban a világ legnevesebb borszakértőiből álló, 219 fős nemzetközi zsűri választotta ki több mint 17 200 bor közül a legjobbakat.



A versenybe nevezett borok között nemzetközi szinten összesen 34 Platina - Best in Show érmet, 175 platina érmet, 455 aranyat, 3340 ezüstöt és 7038 bronzot osztottak ki. A legtöbb elismerést (összesen 3745 érmet és zsűri általi ajánlást) a francia borok kapták.