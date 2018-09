Négy lakberendezési trend, amiről te sem maradhatsz le 2018-ban!

A LED technológia az egyik legjobb dolog, ami az otthoni világítással történt az elmúlt években. A technológia fejlődésének köszönhetően nem csupán gazdaságos és hosszan tartó megoldást kínálnak a LED izzók, de használatukkal szinte bármilyen hatást könnyedén el tudsz érni. Nemcsak a formavilág területén hozott elképesztő változást, a színpaletta tekintetében is új távlatokat nyitott ez az innováció. Míg a hagyományos izzók 2500 és 3000 Kelvin közti, sárgás színhőmérsékletű fényt generálnak, a LED izzókkal egyedi színű világítást varázsolhatsz otthonodba, az RGB LED-ekkel pedig a színkombinációknak csupán a képzeleted szab határt.A feketével mellélőni nem lehet: idén ez a bölcsesség nem csak a ruhatáradra, hanem az otthonodra is igaz. Bár az apróbb részletekben eddig is képviseltették magukat a sötét tónusok, az utóbbi időben a nagyobb léptékű bútorokon és falfelületeken is visszaköszön ez a titokzatos mélységet adó árnyalat. Sokáig uralta a köztudatot a feltételezés, miszerint a fekete szín optikailag szűkíti a teret. Az elmúlt év megoldásai viszont megmutatták, hogy a megfelelő - tervezői segítséggel kiválasztott - világos színekkel és fényekkel olyan kontrasztot érhetsz el, amely nemcsak tágas hatást kelt, hanem egyszerre elegáns és otthonos.Idén egy régi klasszikus képviselteti magát az igazán stílusos nappalikban és hálószobákban. Az ezerarcú bársony bevonatú székekkel, kanapékkal, heverőkkel és párnákkal különleges csavart csempészhetsz otthonodba. Az anyag puhasága kényelmet és luxust visz a mindennapokba, egyenetlen felülete pedig változatos textúrát eredményez, így kölcsönözve különleges karaktert bármilyen helyiségnek. Mivel minden bársony bevonatú darab önmagában erős hatást kelt, érdemes körültekintően eljárnod elhelyezésüknél: válaszd ki az ízlésedhez és a térhez illő bútorokat megfontoltan, tartogasd a bársonyt a kulcsdarabokra!Bár a fa, kő és márvány felületek sosem tűntek el nyomtalanul a lakásokból, az elmúlt évek fenntarthatósági törekvései nyomán vett új lendületet a természetazonos anyaghasználat, a kézműves kultúra és az antik bútorok renoválása. A tudatos vásárlói bázis körében egyre növekvő igény mutatkozik olyan design megoldásokra, melyekkel harmonikus és autentikus élettereket teremthetnek maguk körül. Az antik bútorok óvása és felújítása mellett előtérbe kerültek azok a technológiák, melyek a természetben kifejlődött és megtalálható megoldásokat ültetik műszaki, ipari környezetbe, így biztosítva tartós és környezettudatos megoldásokat. Az elmúlt évek tendenciáinak ismeretében biztos, hogy nem múló szeszélyről van szó, ez a trend a következő években is meghatározó irányvonala lesz az enteriőr design fókuszterületeinek.