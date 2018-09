Négy év múlva elkészül a Sagrada Família központi tornya, ami Barcelóna legmagasabb épülete lesz

Fotó: Pixabay

A Sagrada Família lesz Barcelona legmagasabb épülete négy év múlva, ugyanis akkorra készül el a bazilika 172,5 méteres központi tornya.Jordi Faulí főépítész ismertetése szerint a Jézus Krisztus-torony építése idén októberben indul.Közepében a csigalépcső mellett üvegliftet helyeznek el, ez szállítja majd a látogatókat a magasba, egy kisebb kilátóteraszra, a torony csúcsát díszítő 17 méteres kereszt lábához.A központi tornyot öt alacsonyabb torony veszi majd körbe, négyet az evangélistákról, egyet pedig Szűz Máriáról neveznek el.A katalán modernizmus jelképének számító, a gótikus és szecessziós elemeket egyénien ötvöző bazilikának jelenleg 8 befejezett tornya van, amikor elkészül, összesen 18 tornya magasodik majd a környező házak fölé.A Sagrada Família befejezését a főépítész továbbra is 2026-ra, megálmodója, Antonio Gaudí halálának 100. évfordulójára ígéri, bár az aprólékos díszítő munkálatokból marad még későbbre is."Örökösei vagyunk Gaudí projektjének, célunk, hogy úgy fejezzük be, ahogy azt ő akarta" - jelentette ki a főépítész, ezzel arra is utalva, hogy az eredeti terveken a főbejárathoz egy tágas sugárút vezet, amelynek jelenlegi megvalósításához két lakóháztömböt le kellene bontani.A bazilika alapkövét 1882-ben fektették le, Antoni Gaudí építész egy év múlva vette át a munkálatokat és a megszállottjukká vált, mindent újra és újra áttervezett, 1910-től felhagyott egyéb munkáival.Az építkezésen remeteként élt, maga gyűjtött a költségekre egészen 1926. június 10-én bekövetkezett haláláig. Ekkor az épületnek még csak a negyede, egy torony és a keleti homlokzat volt kész.A Sagrada Família ma a világon az egyetlen még épülő emlékmű. A Születés Kapuja nevet viselő homlokzatát és a kriptát 2005-ben az UNESCO világörökség részének nyilvánították.Az épületet 2010. november 6-án XVI. Benedek pápa bazilika rangra emelte és megszentelte.A templom működik, miséket celebrálnak benne, de a legtöbben turistaként érkeznek, hogy megcsodálják az épületet.Az elmúlt évben több mint 4,5 millió látogató járt a bazilikában.