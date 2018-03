Ne csak kendőt használjon a smink lemosásához!

Egy fárasztó munkanap, esetleg buli után nagyon jól tud esni, ha gyorsan megszabadulhatunk egy sminklemosó kendő segítségével a maskarától. A szakértők azonban arra figyelmeztetnek: jobb, ha ezeket nem használjuk, mert azon kívül, hogy gyorsítja az öregedést, komoly bőrproblémákat is okozhat. - írja a BorsOnline Joanna Vargas bőrgyógyász, – aki többek között Eva Mendessel és Greta Gerwinggel is együtt dolgozik – csupán korrigálásra ajánlja a sminklemosó kendőket. Szerinte nem elég jók, mivel nem távolítják el megfelelően a sminket az arcról, sőt a nap közben az arcunkra tapadt baktériumokat sem mossa le teljesen.Egy másik szakértő szerint csupán a kendő nedvességtartalma miatt érezzük azt, hogy tiszta lesz az arcunk, valójában semmit nem ér. Ráadásul a lemosón olyan kémiai anyagok is lehetnek, amik allergiás reakciókat váltanak ki a bőrön. A magas alkoholtartalmuk miatt szárítják is az arcbőrt, ami miatt olyan bőrhibák is megjelenhetnek, mint például az akné, vagy a mitesszer.A szakértők azt javasolják, hogy ne érjük be azzal, hogy csak a kendővel töröljük át az arcunkat, mindig használjunk olyan a bőrünknek megfelelő arctisztítót is, ami kevés vegyi anyagot tartalmaz. De legalábbis alaposan mossunk arcot.