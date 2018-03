Nanushka: egyre felkapottabb a kelet-európai identitás

Sándor Szandra

Fotó: Michele Yong

Jennifer Lawrence, Lucy Hale és Emma Watson csak néhány név azok közül a világsztárok közül, akik egy-egy fotózás vagy díjátadó alkalmával már szívesen bújtak magyar tervezők darabjaiba. De vajon hogyan emelkedhet ki egy hazai tervező a nemzetközi divatiparban és melyek a legmeghatározóbb különbségek a magyar és külföldi piac között? Az InStyle Style Award Legkedveltebb magyar divattervező kategória két jelöltje, Tomcsányi Dóri és a Nanushka tervezője, Sándor Szandra többek között erről is mesélt.Fellapozva egy-egy divatmagazint, egyre többször bukkanhatunk olyan világsztárok képeire, akik büszkén jelennek meg a vörös szőnyegen magyar tervezők által megálmodott ruhakölteményekben. Ez nem meglepő, hiszen hazánk tervezői a divatvilág legnagyobb nevei mellett tűnnek fel évről évre, meghódítva nemcsak az itthoni, de a külföldi piacot is.

Tomcsányi Dóri

Fotó: Barta Anna

A már nemzetközileg is ismert Nanushka márka mögött álló tervező, Sándor Szandra elárulta, hogy bár munkássága első hét évében főként a hazai piacra fókuszált, globális ambíciói mindig is voltak. Úgy érzi, ma már a világ is sokkal nyitottabb a magyar tervezőkre.– Fantasztikus és nagyon megtisztelő érzés látni, amikor világsztárokról készült képeken köszön vissza egy-egy ruhám. Jennifer Lawrence és Lucy Hale után legutóbb például Emma Watson viselte az új kollekciónk egyik vegán bőr darabját egy fotózás során. Ez óriási büszkeséggel tölt el, hiszen nem könnyű betörni a nemzetközi piacra, még úgy sem, hogy az utóbbi időben Budapest egyre menőbb helyszínnek számít a divat világában és a ’kelet-európai’ identitás egyre felkapottabbá válik – mondta el Szandra, aki azt is elárulta, a Nanushka online eladásának 40 százalékát az Egyesült Államok teszi ki, míg itthon ez csupán 5 százalék, így számára különösen fontos a nemzetközi jelenlét.

Tomcsányi Dóri, a TOMCSANYI tervezője is úgy gondolja, a világ valóban egyre nyitottabb a magyar divattervezőkre, ennek ellenére a tőkehiány meghatározó problémát jelenthet minden ambiciózus tervező életében.– Jól pozícionált kollekcióval és jó szakemberekkel lehet sikert aratni, de a megfelelő célcsoport elérése nem csak itthon, külföldön is pénz kérdése. Emellett természetesen a hazai és nemzetközi piacok közötti különbségeket is figyelembe kell venni a tervezés során. A külföldiek szívesen viselnek feltűnően színes, mintás darabokat is, a hazai közönség azonban még csak most kezd bátrabb lenni e téren. És mivel a magyarok sokkal árérzékenyebb a külföldiekhez képest, az árazás során arra is figyelnünk kell, hogy a legnépszerűbb darabok a hazai vásárlók számára is elérhetők legyenek – mondta el Tomcsányi Dóri, aki azt is elárulta, 2018-as terveik között szerepel többek között egy kifejezetten magyar piacra szánt új vonal bevezetése is.Nanushka és Tomcsányi Dóri, továbbá Szegedi Kata, valamint az ÁERON és a NUBU divattervezői mellett az InStyle Style Award további kategóriáinak jelöltjeire is leadhatja szavazatát a közönség március 14-ig aoldalon.