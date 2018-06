Nagyszabású kiállítás nyílt Tolkien életéről és munkásságáról

A pénteken nyílt Tolkien: Maker of Middle-earth (Tolkien: Középfölde megalkotója) című kiállításon, amelyhez hasonlót évtizedek óta nem rendeztek Nagy-Britanniában, kéziratok, grafikai anyagok, térképek, levelek és műtárgyak kalauzolják végig a látogatókat a világhírű angol író, nyelv- és irodalomtörténész pályafutásán.



A kiállított tárgyak egy része először tért vissza Oxfordba - ahol Tolkien felnőtt élete jelentős részét töltötte - az író 1973-ban bekövetkezett halála óta.



A Sir Thomas Bodley angol diplomata és tudós alapította könyvtár saját Tolkien-gyűjteményéből származó tárgyak, korai absztrakt festmények, a gyermekeinek írt meséi, valamint a halála után kiadott műveihez kötődő anyagok mellett interaktív elemek, például Középfölde háromdimenziós térképe is helyet kapott a tárlaton.



A kiállítás egyik fénypontjaként vendégeskednek Oxfordban A hobbit és A Gyűrűk Ura trilógia ritka kéziratai és illusztrációi, valamint az író fia, Christopher Tolkien által kölcsönadott tárgyak, köztük Tolkien íróasztala és széke a dolgozószobájából.



Az ötévnyi előkészület eredményeként megszületett tárlat 200 kiállítási tárgyának legalább egyharmadát még sohasem láthatta a nagyközönség.



A szervezők reményei szerint a tárlat Tolkien és Oxford kapcsolatát is segít megismertetni a látogatókkal.



Tolkien a dél-afrikai Bloemfontein városában látta meg a napvilágot. Miután négyéves korában apja váratlanul meghalt, anyjával és testvérével visszaköltöztek Angliába, Birmingham közelébe. Az oxfordi egyetemen 1911-től klasszika-filológiát, 1913-tól pedig összehasonlító filológiát és angol irodalmat hallgatott.



Harcolt az első világháborúban, majd azt követően az angol nyelv hivatalos útmutatójának számító Oxford szótáron dolgozott, később az oxfordi egyetemen tanított óangol nyelvet egészen nyugdíjba vonulásáig, 1959-ig. Az oxfordi évek alatt ösztönzően hatott írói munkájára az Inklings kreatív irodalmi kör, amelynek barátaival - C.S. Lewis irodalomtörténésszel, teológussal, íróval és Charles Williams íróval - alapítója és aktív tagja volt.



Visszavonulása után Tolkien a tengerparti Bournemouthba költözött a rajongók érdeklődése elől. 1972-ben Brit Birodalmi Érdemrendet kapott, az oxfordi egyetem díszdoktorává avatta. Egy évvel később súlyos beteg lett, gyomorfekélyből adódó fertőzés következtében halt meg 1973. szeptember 2-án.



Oxfordban temették el feleségével közös sírban, amelynek feliratára felesége neve után a Luthien, az övé után a Beren szót vésték, utalásként Középfölde egyik legszebb szerelmi történetére. Sírját rendszeresen virágokkal árasztják el a rajongók.



A Tolkien gyermekkorába, diákéveibe, irodalomtörténészi pályafutásába és családi életébe is bepillantást engedő kiállítást október 28-ig kereshetik fel az érdeklődők. A szervezők 100 ezer látogatóra számítanak.



A Bodley Könyvtár később az amerikai Morgan Könyvtárral és Múzeummal, valamint a Francia Nemzeti Könyvtárral fog együttműködni, amelyek hasonló Tolkien-kiállításokat terveznek 2019-re.