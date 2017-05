Nagyon durva! Hihetetlen, amire a Facebook készül - Ez megváltoztatja az életét

A Facebook fejlesztői tegnap jelentették be, hogy új változtatásokat eszközölnek a Facebook hírfolyamában: még jobban rácéloznak a félrevezető, szenzációhajhász vagy egyszerűen csak spamjellegű tartalmakra - írja a 24.hu Már tavaly megkezdődött a hírfolyam megtisztítása. Ekkor a Facebook fejlesztői olyan algoritmusokat állítottak be, hogy még kevesebb semmitmondó vagy szenzációhajhász című posztot lássunk. Ezt most egyel magasabb szintre emelték:

A szűrők azt is figyelik mostantól, hogy a címek túloznak-e, illetve visszatartanak-e információkat; illetve érdemes felfigyelni arra, hogy a TÚL SOK NAGYBETŰT tartalmazó cím is tipikusan kerülendő. Vagy törlendő - írja a lap.Arról egyelőre nincsenek információk, hogy - az angol után -, milyen nyelveken vezetik be ezt a megszigorított szűrést.