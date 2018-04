Nagyobb költségvetés, több sztárfellépő az idei Sziget fesztiválon

Idén a korábbinál több nemzetközi sztár ad koncertet a Sziget fesztiválon, miután a befektetőkkel közösen 12 százalékkal 8,6 milliárd forintra tudták növelni a költségvetést, és csak a nagyszínpados fellépőkre egymilliárddal többet költhetnek - mondta el Kádár Tamás főszervező a Sziget csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.



Az idei húzónevek között van az első magyarországi koncertjére készülő amerikai dalszerző-énekesnő Lana Del Rey, a szintén amerikai rapper Kendrick Lamar, de fellép mások mellett a Gorillaz, a Mumford and Sons, a Dua Lipa, Kygo és az Arctic Monkeys is.



A Sziget együttműködési megállapodást írt alá az idén 70 éves Izrael Állammal, amelynek keretében a Sziget egy hete - augusztus 8. és 15. között - alatt számos izraeli művész lép fel.



Az idén 25 éves Szigetre életre hívták a Love Revolution kampányt, amely a programkínálatra is hatással van. A kezdeményezés főbb céljai közé tartozik az erőszak- és félelemnélküliség, az élhető Föld, az alapvető emberi jogok érvényesülése, az előítéletek, a kirekesztés megszüntetése.