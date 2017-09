Nagy sikerű meglepetés-sorozat az M5-ön!

Meglepetés sorozattal, Nemzetközi Karmesterversennyel és megújuló Ismerd meg! műsorral készül a közmédia kulturális csatornája, az M5 az ősszel.



A színházak mellett az M5 is új évaddal köszönti közönségét: a csatorna szeptember 24-től Morgan Freeman főszereplésével A féreglyukon át címmel ismeretterjesztő sorozatot sugároz vasárnaponként este hat órától. A sorozat az univerzum titkait kutatja, az élet értelmét keresi, teszi mindezt Morgan Freeman hangjával és személyével, ami önmagában is több rendezőt megihletett már, ezért is találkozhattunk a színésszel a Mindenható szerepében.



Egyedül vagyunk-e a világegyetemben? Honnan származunk? Van-e élet más bolygókon? A sorozat a NASA és különböző magánvállalatok legfrissebb eredményeit, valamint a tudósok és a kutatók legújabb elméleteit felhasználva vizsgálja meg a fekete lyukakhoz, a bolygók gyarmatosításához, illetve a húrelmélethez kötődő teóriákat. A világűr megszállottjának társaságában rácsodálkozhatunk a valóságra, ami bolygónkat körülveszi. A sorozatot a magyar közönség eredeti nyelven, magyar felirattal élvezheti vasárnaponként este hat órától, az M5 műsorán.



A hétvégi Ismerd meg! is megújul, új díszlettel és meglepetés csapatkapitányokkal készül az őszi szezonra. A korábbi vasárnapi dupla adásokkal ellentétben most szombaton és vasárnap is találkozhatunk a műsorral reggel kilenc órától. A hétvégi adások egymásba fonódnak közös témák mentén, így a szombaton feldolgozott témakörből egy vasárnapi vetélkedő keretén belül adnak számot a csapatok a frissen megszerzett ismeretanyagból. A közmédia nagysikerű tini-websorozata, a Holnap Tali szereplői közül minden hétvégén más és más színésszel csempésznek majd új színt a hétvégi adásokba. A szellemi és ügyességi vetélkedőkre 4 fős csapatok jelentkezését várja a csatorna a 8-12 éves korosztályból.



Októberben a Filharmónia Magyarország, felelevenítve a nagy sikerű, egy egész ország által figyelemmel kísért korábbi Nemzetközi Karmesterversenyek hagyományát, többfordulós karmesterversenyt rendez Maestro Solti Nemzetközi Karmesterverseny címmel.



Magyarországon 2002 óta nem volt lehetőségük bemutatkozni az ifjú külföldi és hazai karmestereknek televíziós közvetítés keretében, nagy médianyilvánosság előtt. A 35.000 euró összértékű díjakat rangos nemzetközi zsűri ítéli majd oda a legjobbaknak. Az M5 csatorna kiemelt eseményként fog beszámolni a karmesterversenyről ezzel is népszerűsítve hazánkban az eseménysorozatot.