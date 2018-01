Nagy siker Amerikában a magyar Gébert-Ulbert Project lemeze

Február 23-án a Teslában tart hazai lemezbemutató koncertet a Gébert-Ulbert Project. A most megjelent Healing Hands című lemez nagyon jó nemzetközi fogadtatásban részesült, több amerikai rádió játssza az új album dalait.A nemzetközi díjakkal büszkélkedő Gébert-Ulbert Project már eddig is számos hazai és tengerentúli elismerésben részesült. A Smoothjazz.com – korábbi lemezükhöz hasonlóan - újra őket választotta, hogy kiadóként álljon a csapat mellé.Az év instrumentális albuma díjra is esélyes Gébert-Ulbert Project dalait számos amerikai rádió játssza, a Smoothjazz kiadó által támogatott világsztárok dalai mellett.A csapat hivatásos zenész tagjai saját számokból építkező repertoárjukkal a hazai zenei paletta műfajokon átívelő oldalát képviselik.A hazai közönség a február 23-án megtartandó, budapesti lemezbemutató koncerten, a Teslában találkozhat az USÁ-t már meghódító zenekarral. Megismerhetik azt a fúziós-instrumentális zenei világot, melyben a jazz-blues-soul keveredése egyedülálló a hazai műfajok között.Legfontosabb díjaik:„Hollywood Songwriting Contest" – Official finalist (2015)„ASA American Songwriting Contest"- Official finalist (2016)„The 32nd Mid-Atlantic Song Contest of Washington" – Honorable mention award (2016)Lemezeik:Happy Pills (2016)Healing Hands (2018)