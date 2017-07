Nagy Réka elveszti fesztiválszüzességét - fotók

Együtt kapták lencsevégre Nagy Rékát és Jabin Petit, amint a Velencei-tó partján wakeboardoznak. Mint kiderült, a képernyős-modell lábára most először került deszka, így inkább csak próbálgatta a dolgot, a fiatal DJ pedig készségesen vezette be őt a sport és az egyéb nyári kalandok rejtelmeibe. Az önfeledt vízparti pillanatokhoz Metzker Viki is csatlakozott. S hogy mi köti össze a három főszereplőt? Öt betű: EFOTT.Két régi motoros és egy fesztiválszűz találkozásának színhelyévé avanzsált a minap Velence. A még csendes vízpart hamarosan óriási buliterületté változik, és ebben része lesz a Fem3 műsorvezetőjének, Nagy Rékának, valamint Jabin Peti és Metzker Viki DJ-knek is. Előbbi idén veti bele magát először a fesztiváléletbe, így minden alkalmat megragad arra, hogy jobban megismerje, mi is vár rá.‒ A fesztiválozás eddig valahogyan teljesen kimaradt az életemből, de most úgy érzem olyan leszek, mint egy gyerek a játékboltban, mindent ki akarok majd próbálni. Vikiék sok hasznos ötletet adtak, és persze a barátaim is folyamatosan ellátnak atyai jótanácsokkal. A fesztiválszettjeimet és az átélni vágyott koncertlistát már fejben összeraktam. A Punnany Massif és a Tankcsapda kihagyhatatlanok a számomra, de amit igazán várok, az a Hurts, óriási rajongójuk vagyok. Bár nem vagyok az az őrülten bulizós típus, Viki és Peti partijaira biztosan ellátogatok.‒ De csak mert eddig nem velem buliztál! – vette át a szót Jabin Peti. – Tudom, hogy a csajoknál ez másképp működik, de szerintem egy fesztivál túléléséhez három dolog kell: a bankkártya, a napszemüveg és az atléta, minden más csak körítés. 2013 óta minden évben fellépőként is részt veszek az EFOTT-on, és ebben sérüléseim sem állíthatnak meg. Tavalyelőtt például egy szerencsétlen wakeboardos esés miatt törött bokával toltam végig a fesztivált. A bulikat a színpad közepén ülve, a mankómmal csápolva tartottam, de még így is óriási volt – mesélte a DJ, aki azt is elárulta, bár mára szinte profi szinten űzi ezt a sportot, az elején ő is megküzdött az elemekkel, olyan intim sérüléseket szerezve, amelyekről nem is gondolta, hogy lehetségesek.Metzker Viki szintén hosszú évek óta efottozik. Ő, mint mondja, szerencsés helyzetben van, mert összekötheti a kellemest a hasznossal: megtartja a buliját, aztán ott marad még kikapcsolódni. Idén ismét az egyik nagy külföldi fellépő, a Vinai előtt lép majd fel, akiket egyébként is meg szeretett volna hallgatni.A hathatós segítségnek köszönhetően, Réka minden bizonnyal könnyedén feltalálja majd magát a rendezvényen, újonci elköteleződését pedig még egy tetoválással is megpecsételte.EFOTT – Csak szabadon…