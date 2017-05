Nagy Ervin bocsánatkérést vár Andy Vajnától

A Kincsem című magyar filmet már több mint 300 ezren látták a mozikban, és ez büszkeséggel tölti el Nagy Ervint. Csupán egyetlen ember, a filmügyi kormánybiztos, Andy Vajna személyes elismerését nem vívta ki a színész, ahogy az a Story magazinból is kiderült - írja az NLCafé „Most, hogy ilyen sikeres a film, annyit elvárnék tőle, hogy »nem jól gondoltam, fiam, gratulálok«. De ezt nem mondta a mai napig. Még a film bemutatójára sem jött el, amit mindenki értsen úgy, ahogy akar, de szerintem nonszensz. Már a forgatás alatt rengeteg problémája volt, sokszor nem az történt, amit ő tanácsolt, és ez kölcsönös elhidegüléshez vezetett" – idézett a magazin Kadarkai Endre Arckép című műsorából.Nagy Ervin néha nehezen fogja vissza a dühét, de már higgadtan tud beszélni a helyzetről. Azt is tudni véli, mi baja lehet vele Vajnának: „Szerintem nem felejtette el, hogy annak idején nemet mondtam neki a Szabadság, szerelemre. Ezt éreztette már velem."De nemcsak a Kincsemmel kapcsolatban ilyen kendőzetlenül őszinte, hanem a nőügyekről is nyíltan beszél a Story4-en futó Arckép című műsorban.