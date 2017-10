Nagy dobásra készül Sam Mendes

Az Amerikai szépség 52 éves rendezője a 150 éves cég felemelkedését és bukását bemutató színművet három részben viszi színpadra a londoni Nemzeti Színházban - mondta el Rufus Norris, a színház művészeti igazgatója a 2018-as évad programjának bemutatásán.



Norris elmondta, hogy nagyon örül Mendes visszatérésének. Amikor 2015-ben igazgató lett, az elsők között szólította meg Mendest, és megállapodtak abban, hogy egy új darab lenne a legmegfelelőbb a visszatérésre - idézte fel.



A Lehman-trilógiát olyan "tanmeseként" festette le, amely egy család három generációjának történetét ábrázolja felemelkedésüktől a szerencsétlen elbukásukig. A színművet az olasz Stefano Massini írta, 2014 óta olasz, francia és német színpadokon is nagy sikert aratott.



Mendes megemlítette, hogy két éve a milánói Piccolo Színházban barátja, Luca Rondoni rendezte meg a darabot, s a 81 éves rendező nem sokkal a bemutató után hunyt el.



A dráma angol nyelvű szövegkönyvét a Nemzeti Színház művészeti igazgatóhelyettese, Ben Power írta. A darab 1844-ben kezdődik, amikor Henry Lehman Bajorországból megérkezik New Yorkba, hogy álmait valóra váltsa. Hamarosan csatlakozik hozzá két fivére is, és létrehoznak egy szerény gyapotforgalmazó vállalatot, majd üzleti vállalkozásaik egyre nagyobbra nőttek, s végül globális pénzpiaci céggé váltak. A történet a vállalat 2008-as összeomlásával ér véget, amely megrengette az egész nemzetközi pénzvilágot.



Power elmondta: a darab mindhárom részét egy estén játsszák, de az előadás rövidebb lesz, mint az ötórás eredeti.



Mendes a két nagy James Bond-kasszasiker, a Skyfall és a Spectre után fordult ismét a színház felé, a londoni West Enden most is teltházakkal játsszák rendezésében a The Ferryman (A révész) című darabot.