Nagy bejelentés: a Pet Shop Boys is jön a SZIN-re!

A nyári szünet méltó búcsúztatásaként, augusztus 24-én, a Szegedi Ifjúsági Napok nagyszínpadán lép fel minden idők legsikeresebb brit szinti-pop duója. Érkeznek tehát az örökbecsű "Always on My Mind", az "It's a Sin" vagy a "Go West" című slágerek előadói, Neil Tennant és Chris Lowe, azaz a Pet Shop Boys.A Pet Shop Boys minden kétséget kizáróan az Egyesült Királyság könnyűzenei történetének legsikeresebb duója, mivel még nem volt olyan páros, amelyik annyi slágert termelt volna a brit Top 30-as listára, mint ők, köztük számos listavezetőt is. Mi több, eladott lemezeik számával a Guinness Rekordok Könyvébe is beírták magukat. Utoljára négy éve láthatta őket a hazai közönség, azóta 2016-ban új lemezzel rukkoltak elő, amit a szegedi közönség hallhat először itthon élőben, de bizonyára jön majd több felejthetetlen Pet Shop Boys sláger és a párostól megszokott, extravagáns színpadi látvány is.A külföldi fellépők között itt lesz Szegeden Jess Glynne, Wilkinson Live, Faithless Dj Set. A magyarok közül pedig rájuk bulizhatunk majd: Ákos 50, Lovasi 18’, 30Y, Anima Sound System, Belga, Brains, Cloud 9+, Csík zenekar, Fish!, Ganxsta Zolee és a Kartel, Hiperkarma, Honeybeast, Intim Torna Illegál, Irie Maffia, Kowalsky meg a Vega, Magna Cum Laude, Majka & Curtis Live, Margaret Island, Paddy and the Rats, PASO, Punnany Massif, Quimby, Road, Soulwave, Supernem, Szabó Balázs Bandája, The Biebers, Vad Fruttik, és a Wellhello valamint DJ fronton DJ Szecsei, Droplex, Metzker Viktória, Sterbinszky