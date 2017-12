Nagy a net állatkertje

Lehetetlen lenne pontosan megmondani hány állat eladó apróhirdetésként, de már az a tény is megdöbbentő, hogy az állatokat kínáló hirdetések száma jelenleg a Jófogáson bőven meghaladja a 20.000-et. Ez a szám kétszerese a Fővárosi Állatkert lakóinak.Vannak klasszikus kedvencek: több mint tízezer kutya, több ezer macska, papagájok, hörcsögök, minden, ami egy kezdő állattartó álma lehet. Kutyát és macskát is kínálnak ingyen, de vannak hirdetések különlegesebb egyedekkel, amiknek ára elérhetik akár az 1.000.000 forintot is!A házikedvencek mellett, szinte minden haszonállat felelhető az oldalon, tehenek, lovak, kakasok, kacsák, libák, házisertések keresik új gazdájukat.Vehetünk például lámát. A dél-amerikai teveféle nyáron legeltethető és a szabad ég alatt is tartható, csak esős időben legyen egy száraz sarok, ahova behúzódhat.

A láma területét mindig védi, ezért kövessük az aranyszabályt: ne idegesítsük fel és ne menjünk kéretlenül a területére, mert bizony köpni fog!A szárnyasok a kedvenceink, de nem elégszünk meg egy papagájjal?

A strucc a föld leggyorsabb két lábon járó élőlénye, futósebessége elérheti a 30-45 km/órát. Az apróhirdetési oldalon akár egy egész struccfarmot is vehetünk, csak legyen elég bátorságunk és szakértelmünk a nagy dinoszaurusz-szerű madarak tartásához., ami kétségkívül rettentően aranyos, de gondozása ennek az állatnak sem a legegyszerűbb.

A törpesün például hajlamos az elhízásra. Biztos jele annak, hogy kedvencünk molettebb a kelleténél, ha nem tud teljes labdába gömbölyödni, és elveszíti a sünikre jellemző csepp alakot. Ha tüsszög a süni, lehet hogy megfázott, vagy túl poros az alma és irritálja az orrát.De csak olyan állat tartására vállalkozzunk, aminek gondozását is képesek vagyunk maradéktalanul ellátni.