Nagy a baj a Wi-Fi-hálózatokkal

Mathy Vanhoef, a Leuveni Katolikus Egyetem kutatója már tavaly felfedezte, de csak a közelmúltban publikálta teljes egészében kutatási eredményeit a Wi-Fi hálózatok sebezhetőségéről, pontosan magában a WPA2 protokollban talált hibáról.A kutató még nyáron értesítette azokat gyártókat, amelyek eszközeiben felfedezte a hibákat, majd jelezte is a számítógépes biztonsági hibákkal foglalkozó CERT-nek a problémát. Egyelőre úgy tűnik a gyártók közül a Cisco, a Juniper Networks, az Intel, az Aruba Networks, a Toshiba és a ZyXEL érintett, az operációs rendszerek közül pedig a Windows, a Linux, az Android, az iOS, a macOS, valamint az OpenBSD és a FreeBSD is.A probléma annyira súlyos, hogy az összes 6.0-s vagy frissebb verziót futtató androidos eszköz Wi-Fi-forgalma lehallgatható, az adatok manipulálhatók, így például egyszerűvé válik egy megtévesztő weboldal létrehozása. Eszközök millió úgy kapcsolódik védett hálózathoz, mintha nyílt Wi-Fit haszálna, azaz nincs védelem, a támadók, ha rádiós hatósugáron belül vannak, akkor simán tudnak akár vírusokat is terjeszteni.A hiba úgy tűnik, orvosolható, a CERT által kiadott riasztás után az érintett cégek el kezdtek dolgozni a javításokon, amelyeket néhányuk már ki is adott.