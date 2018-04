Múzeumtoronnyal bővült Prada divatház milánói művészeti központja

A Prada divatház alapítványának 2015-ben megnyílt milánói művészeti központja új nevezetességgel bővült, egy 60 méter magas múzeumtoronnyal, amelyet a látogatók a hétvégén vehettek birtokukba.A kilencszintes hófehér beton- és üvegtorony hat emeletén kiállítótermeket helyeztek el, a többi szinten éttermet és a látogatók kényelmét szolgáló létesítményeket alakítottak ki.A tornyot Rem Koolhaas holland sztárépítész és irodája tervezte, ő álmodta meg annak idején a Prada-alapítvány Milánó déli részén található művészeti központját, amely egy 1910-ben épült szeszfőzde falain épült fel. Az új torony tetejére egy 160 négyzetméteres panorámateraszt terveztek bárral, ahonnan páratlan kilátás nyílik Milánóra.A toronnyal mintegy kétezer négyzetméterrel bővültek a létesítmény 19 ezer négyzetméternyi kiállítóterei. A hat új kiállítószinten a Prada saját gyűjteményének darabjait mutatják be, az 1960 és 2016 között megvásárolt műtárgyai között vannak Jeff Koons, Walter De Maria, Mona Hatoum, Damien Hirst, John Baldessari és Carsten Höller alkotásai.A torony hatodik szintjén lévő Torre nevű éttermet a Philip Johnson által a New York-i Four Seasons étterem számára tervezett eredeti bútorokkal rendezték be.A kulturális központ 1915-ben megnyílt kávéháza az amerikai Wes Andersonnak, a Grand Budapest Hotel című film rendezőjének tervei alapján készült, a filmes egy tipikus 1950-60-as évekbeli milánói kávéházat varázsolt a modern épületbe.