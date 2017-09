Múzeumot kapott Berlinben a street art, az utcaművészet, vagyis a graffiti és általában a városi közterületi művészet.



A német főváros galériás negyedében, egy átalakított lakóházban kapott helyet az utcaművészet galériája, az Urban Nation Museum for Urban Contemporary Art. A hétvégén megnyílt intézmény első, 150 nemzetközileg ismert alkotó műveit bemutató kiállítása kilenc hónapig fogadja a látogatókat. A tárlat célja, hogy bevezessék a közönséget a street art világába.



Yasha Young, a múzeum kreatív igazgatója hétfőn elmondta: különböző országokból származó nyolc kurátorral együtt hozták létre a kiállítást, amelynek nemzetközi kollekciójában egyebek mellett portrék, valamint a pop-art és az aktivizmus lenyomatai jelennek meg.



Young hozzátette: szeretné, ha a múzeum tevékenysége révén a közönség "megtanulna egy új nyelvet, az utcaművészet, a graffiti és a kortárs városi művészet nyelvét".



A kiállítás egyik falát a portugál művész, Vhils munkái foglalják el, egy másikat a New Yorkban élő iráni Icy és Sot páros alkotásai, láthatók a Sao Paoló-i Marina Zumi és a francia Mademoiselle Maurice képei, valamint Banksy egy alkotása is.



Az "Artmeile" néven is emlegetett múzeum aszfaltozott padlója, nyílt szerkezete egy városi utca hangulatát idézi.



"A városi kortárs művészet a következő logikus lépés, amely megmutatja, hogy mi is történik az utcán. Ez az épület önmagában is egyfajta archívum lehet, amely bevezet az utcaművészet történetébe a kezdetektől napjainkig" - magyarázta Young.



A múzeumban egy könyvtárat is kialakítottak, amelynek központi anyagát az utcaművészetet fotózó Martha Cooper gyűjteménye, könyvek és magazinok adják.



Michael Müller berlini főpolgármester ígéretesnek nevezte az utcaművészeti múzeumot, és azt mondta, hogy az a legjobb helyen a német fővárosban van, mivel Berlin a világ egyik legtekintélyesebb urban art-központja.



Berlinben tilos a graffiti, hacsak az összefirkált ingatlan tulajdonosa engedélyt nem ad arra. A város 20 éve még csaknem 5 millió dollárnak megfelelő összeget költött a falfirkák eltüntetésére, és lobbiszervezet alakult annak érdekében, hogy az utcaművészek legálisan is gyakorolhassák mesterségüket.



"Az új múzeum létrejöttet nagyszerű dolog, mert azt jelenti, hogy a hosszú idő óta a város életének szerves részét képező utcaművészek is megkapják végre az őket megillető tiszteletet" - mondta a külföldi kiállítók egyike.