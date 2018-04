Múzeumot kapott A muzsika hangja című film Salzburgban

A pénteken nyílt Sound of Music World többek között bemutatja a turistáknak a Trapp család "valódi" történetét, míg a helyieket a filmhez igyekszik közelebb hozni.



A muzsika hangja című musical 1965-ös megfilmesítése a világ egyik legsikeresebb moziprojektje. Bár a világ több táján kultuszfilmmé vált, Ausztriában igazából soha nem keltett nagy visszhangot az éneklő család története.



A film színhelye Salzburg, ott is forgatták. Bert Brugger, a turisztikai hivatal igazgatója szerint a mai napig nagy vonzerőt jelent a film a városnak, évente több mint 600 ezer itt töltött vendégéjszaka köszönhető A muzsika hangjának.



A múzeum magánkezdeményezésre valósult meg, fő elindítója Marianne Dorfer, aki tíz éve üzemeltet panziót a Trapp család eredeti villájában.



Bemutatnak eredeti fotókat és a család valós történetét, amely erősen eltér a filmben ábrázoltaktól. A filmes cég jogai miatt azonban az üzemeltetőket szigorú szabályok kötik, így nem mutathatják be a teljes gyűjteményt.