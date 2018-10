Művészi homokrajzokkal emlékeznek meg a britek az első világháború áldozatairól

Danny Boyle Oscar-díjas angol filmrendező művészi homokrajzok készítésére buzdítja a briteket az első világháború végének novemberben esedékes 100. évfordulója alkalmából.A Pages of the Sea (A tenger lapjai) elnevezésű projekt keretében hivatásos művészek fognak nagyméretű portrékat készíteni a háborúban elesett emberekről november 11-én a nagy-britanniai strandokon.November 11. az első világháború végét jelentő fegyverszünet napja, az erről szóló egyezményt Németország és a szövetséges hatalmak képviselői ugyanis 1918-ban ezen a napon írták alá. Hivatalosan ekkor értek véget a harci cselekmények a nyugati fronton.A novemberi kezdeményezéshez a nagyközönség tagjai is csatlakozhatnak és maguk is készíthetnek homokrajzokat, hogy aztán alkotótársaikkal együtt nézzék végig, ahogy a dagály elmossa az ábrákat."A Pages of the Sea egy egyedlüálló esemény, amely során közösen búcsúzunk el attól a több millió férfitól és nőtől, akik életüket vesztették az első világháborúban" - fogalmazott közleményében Boyle.A Trainspotting és a Gettómilliomos című filmek rendezője szerint a tengerpartokon egyedül az árapály parancsol. "Tökéletes helyszínként szolgálnak ahhoz, hogy összegyűljünk és végső búcsút vegyünk, valamint köszönetet mondjunk mindazoknak, akiknek az életét elvette, vagy befolyásolta az első világháború" - tette hozzá a rendező.Carol Ann Duffy skót nemzetiségű koszorús (hivatalos udvari) költőnő verssel készül a megemlékezésre. A költeményt fel fogják olvasni a kezdeményezésben érintett tengerpartokon.