Művészet árasztja el Velencét - Rengeteg fotó a Biennáléról

A velencei biennálé a szakmai napok után szombaton nyílik meg a nagyközönség előtt és egészen november 26-ig lesz látogatható.Az idei biennálén 86 ország jelentkezik nemzeti kiállítással, közülük hárman - Antigua és Barbuda, Kiribati és Nigéria - most debütálnak, míg Irak ezúttal kortárs munkák mellett negyven elrabolt és visszakapott ókori műtárgyat is bemutat.A biennáléhoz városszerte 23 hivatalos kísérőrendezvény kapcsolódik, többek között olyan művészek munkáit felvonultatva, mint Michelangelo Pistoletto, Pierre Huyghe vagy Shirin Neshat.A központi kiállításba meghívták Hajas Tibor és Csörgő Attila munkáit is, így évtizedek óta először került magyar művészek alkotása a főkurátori válogatásba.Hajas Tibortól a Vető Jánossal az 1970-es évek végén készített fotótablók láthatók; a kilenc műtárgyból álló anyag az Örömök és félelmek című szekcióban szerepel. Csörgő Attila Clockwork című friss munkája a művészet metafizikus megközelítését kutató, Az idő és a végtelen pavilonja című egységben kapott helyet.Az 57. Velencei Képzőművészeti Biennále magyar pavilonja Várnai Gyula képzőművész és Petrányi Zsolt kurátor Peace on Earth! (Békét a világnak!) című kiállításával nyílik meg péntekenA Giardini parkban található magyar pavilon Peace on Earth című kiállítása a hidegháborús korszak egyik utópiáját, a világbéke eszméjét helyezi a jelen megváltozott viszonyai közé.A tárlat nyitóeleme az évtizedekig Dunaújváros legmagasabb épületén látható, angolra fordított PEACE ON EARTH! neonfelirat, melyet a projekt keretében újragyártottak, de az installáció része többek között az 1960-1970-es évek mintegy nyolcezer kitűzőjéből épült szivárványinstalláció, több videomunka és az egykori dunaújvárosi óriáskerék egyik kocsijának replikája is.