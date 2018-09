Mutatjuk, milyen premierekkel hangolódhat egy újabb dolgos hétre - még ma sem késő moziba menni!

Predator - A ragadozó

Remélem legközelebb sikerül meghalnod :)

Egy kis szívesség

Macskafogó

Ennek már itt volt az ideje. A ragadozó újra bevette a mozikat, Shane Black feldolgozása bár lényegében az alap koncepciót célozta meg, végeredményképpen azonban jelentősen alulmarad példaképéhez képest. A történet szerint egy bolygóközi kergetőzésbe kerül bele, akaratán kívül a föld, mikoris egy predátor hajója lezuhan. A hadseregnek sikerül elfognia, és laboratóriumába szállítania a teremtményt, ám kisvártatva megérkezik a fogó, egy négy méter magas ragadozó személyében, aki nem adja fel a játékot. Ekkor kezdődik a vérengzés, melyben bolygónk védőbástyái pár B-listás elit katona, egy biológus és egy kisfiú. A Predátor méltán kapott 18-as besorolást, hiszen nem szűkölködik az erőszakban, ám a számtalan poénkodás és logikai buktató miatt szeretettel ülteti a fogyasztót a disszonancia érzelmi hullámvasútjára, aki így már nem is biztos abba, hogy mit is néz éppen.A tinédzserkor, a felnőtté válás előszobája bár életünknek csak egy szelete, s az évek múlásával gyakran romantizálódik is, thrillerbe hajló fejezeteivel mindenképpen súlyos jellem és identitásformáló időszak. Schwechtje Mihály első nagyjátékfilmje, az itthon eddig előzmények nélküli tini thriller műfajában játszik, s olyan valós problémákra mutat rá, melyek mélyen érintik a fiatalok életét. Adott Eszter, ki kortársaitól elszigetelődve a mangák világában él, s kívülálló mivoltát egyedül angoltanára képes feloldani, akibe fülig szerelmes. Egy nap a tanár elhagyja az intézményt, ám a lánnyal skypeon tartja a kapcsolatot, mely beszélgetések rövid idő lefolyása alatt internetes zaklatásba fordulnak. A Remélem legközelebb sikerül meghalnod :) kiváló példája annak, hogy lehet itthon jó, tizenhat éveseknek szóló filmet készíteni. Amellett, hogy a film valódi problémákat tárgyal és belemenően teszi azt, sem a karakterek, sem dialógusok nincsenek elhazudva, nem az itthon őshonos, és a Holnap Taliban ezer soron túltolt klisék alapján dolgoztak a készítők, hanem sokkal kézenfekvőbben, élő magyar fiatalokat vettek alapul.Stephanie boldogan éli az egyedülálló blogger szuperanyák hétköznapi életét, mikoris bekerül a képbe a gyönyörű, karizmatikus, ám titokzatos Emily. A gyerekeik révén ismerkednek meg, és rövid időn belül barátok is lesznek. Alakul a bizalom, de Stephanie egy bizonyos szint után áthatolhatatlan falakba ütközik, melyen az sem segít, mikor Emily hirtelen egy nap, egy kis szívességet kér. A szívesség, mint első dominó indítja el a váratlan események sorozatát, Emily eltűnik, és az utána indított nyomozás sok sötét titkot hoz a felszínre. A Darcey Bell nagy sikerű regényéből készült film gyakran jelenetről jelenetre változtatja műfaját, olykor kicsit krimi, nagyon thriller, romatikus vagy olcsó vígjáték. Kesze-kusza szálai gyakran a logikát mellőzve keresztezik egymást, újabb és újabb csavarokkal lepve meg a nézőt. Az itt-ott túlcsavart történet ellenére jó szórakozás.Grabowski újra a moziban. Digitálisan felújítva, lecsiszolva, kifényezve, tuningolva, szépen és változatlanul, hogy az elkövetkezendő generációk is élvezhessék, részei lehessenek az élménynek, a magyar rajzfilmgyártás legfényesebb csillagának, mely 1986-os megjelenése óta mit sem vesztett jelentőségéből. A rajongói kezdeményezés alapján indult felújítás során 195 ezer képkockát dolgoztak át, hogy kultúránk eme gyöngyszeme, immár külsejében is a modern kori elvárásoknak megfelelően nemesítse meg a felnövekvő generációk identitását.