Musical készül Cher életéből

Jövő tavasszal mutatják be a Broadway-n a Cher életéből készült nagyszabású musicalt - írja a borsonline.hu . Az örömteli hírt maga az énekesnő jelentette be a Twitter-oldalán, elárulva azt is, hogy a zenés darab színpadi változatát Jason Moore, a nagy sikerű Pitch Perfect című film rendezője jegyzi majd.A Cher musical a díva három életszakaszát követi végig, kezdve a kamasz lánnyal, aki szerelembe esik Sony Bonóval, és elindul a sztárság felé. A második felvonás a legsikeresebb éve­ket, míg a harmadik a már érett énekes­nő sorsát vázolja fel. Maga Cher nem játszik majd a darabban, de dalai természetesen elhangzanak.