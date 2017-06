Musical készül Alanis Morissette első lemezéből

Musical készül Alanis Morissette amerikai-kanadai énekesnő első albumából, az 1995-ös Jagged Little Pill dalait felvonultató darabot jövő májusban mutatják be a Harvard Egyetemen lévő színházban.



A musical szerzője az Oscar-díjas Diablo Cody, aki a 2007-es nagy sikerű Juno című mozifilm forgatókönyvét írta.



Morissette "megvalósult musicalálomnak" nevezte a projektet. A producerek keddi közlése szerint a darab egy modern, sokgenerációs családról és annak bonyolult kapcsolatairól szól, felmerül benne többek között a nemi identitás témája és faji kérdések is.



A rockzenész dicsérte az alkotók munkáját is. A rendező Diane Paulus, az egyetemi színház, az American Repertory Theatre művészeti vezetője, aki többek között a Hair című musical újabb színrevitelében is segédkezett a Broadwayn.



Cody és Paulus az album nagyon személyes dalait "a remény, a szabadság és a komplexitás egy teljesen más síkjára emelte" - mondta Morissette.



A debütáló lemezen olyan dalok hallhatóak, mint az Ironic és a You Learn. Az akkor 21 éves énekesnő az év legjobb albumának járó Grammy-díjat is megkapta a Jagged Little Pillért.