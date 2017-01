Musical is lesz A szürke ötven árnyalatából

A szürke ötven árnyalata-trilógia szerzője - aki egyben a belőle készülő filmek egyik producere is - azt tervezi, hogy újabb műfajt hódít meg. E. L. James musicalt írna sikerregényeiből.



A The Sun szerint az írónő már tárgyalt is színházi szakemberekkel, akik szerint a könyvek és a már bemutatott első film világsikere miatt biztos, hogy a musical évekig telt házzal menne, tehát készüljön csak el a zenés darab.



A második filmet is - amely merészebb erotikus jeleneteket tartalmaz, mint az első -, hatalmas várakozás előzi meg. A sötét ötven árnyalatának természetesen ismét Dakota Johnson, Jamie Dornan és Rita Ora a főszereplői.



Az első filmre rekord mennyiségű jegyet adtak el nálunk elővételben, és valószínűleg ez az idén sem lesz másképp: sok helyen már árulják a jegyeket, és a legtöbb mozi premier előtt, 8-án szerda este műsorára tűzi a filmet.