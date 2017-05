Muri Enikó egy életre megtanulta, hogy nem mindegy, mit kíván

Elképesztő történetet mesélt el Muri Enikő, Peller Mariann Utazás a lelked körül című műsorában. Az énekesnő tiniként sokat veszekedett az édesanyjával, és a viták gyakran odáig fajultak, hogy a saját halálát kívánta - írja a Bors

Édesanyámmal elég nehezen alakult a kapcsolatunk. Nemrég sikerült csak rendezni a viszonyunkat. Bizonyos veszekedéseknél, amikor még én is fiatalabb voltam, úgy akartam rendezni a problémáimat, hogy azt mondtam: bárcsak meghalnék, és akkor legalább nem lenne köztünk vita!

– mesélte az énekesnő.

A családi viszály hátborzongató történettel folytatódott.

Otthon, nálunk Nyíregyházán megjelent valami a kanapén. Egy fekete alak. Mondtam is anyának, hogy „figyelj, anya, ne nézz bolondnak, de valami ül a kanapénkon". Ő akkor azt mondta, hogy nem lát semmit, és ne is gondoljak erre. Vegyem úgy, mintha ott sem lenne.

Teltek a napok, aztán hetek, és egyre jobban láttam körvonalazódni ezt a valamit. Hetekkel később újra jeleztem a dolgot anyunak.

Egy fekete csuklyás valami ült a kanapén, és egyfolytában engem figyelt. Aztán már az iskolába is követett. Kíváncsi voltam, mi lehet ez, egy idő után féltem tőle.

Végül elmentünk egy emberhez, és megfejtettük, hogy Joe Black, a Kaszás járt nálam

– magyarázta Enikő, aki rendezte végül a viszonyát édesanyjával, és megtanulta, hogy ne kívánja a saját halálát.A LifeNetwork műsorvezetőjét nem hagyta hidegen Enikő sztorija.

Szerintem ez volt a legfélelmetesebb történet, amely valaha is elhangzott a műsoromban. Enikő megidézte a halált, és az eljött érte – félelmetes volt hallgatni. Ez azt erősítette meg bennem, hogy nem mindegy, mit kíván az ember

– mondta a Borsnak Peller Mariann.