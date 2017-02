Munkaügyek-spinoff indul Mucsi Zoltánnal a főszerepben

Az MTVA és a Megafilm Service közös, epizódonként 26 perces produkciója a Munkaügyek sorozatból jól ismert, Mucsi Zoltán által alakított Tóth János életét mutatja be.



Tóth János, miután kirúgják a munkahelyéről és anyja (Csoma Judit) összeköltözik húsz évvel fiatalabb szeretőjével (Kőszegi Ákos), kénytelen 55 évesen új életet kezdeni. Elhagyja a családi fészket és összebútorozik vidéki unokaöccsével, Molnár Balázzsal (Csémy Balázs). Az agglegény János, akiről egész életében anyja gondoskodott, és a fiatal vidéki fiú, aki épp most kezdi gyógyszerész tanulmányait a fővárosban, együtt indul el a felnőtté válás útján.



Munkavállalás, pénz, siker és szerelem a cél, de helyzetükön nem könnyít a felbukkanó takarítónő, Valika (Bozó Andi) és lobbanékony lánya, Szilvi (Rujder Vivien) vagy a kétes erkölcsű pszichológus-vállalkozó, Dr. Angyal (Szabó Simon) sem.



"A Tóth János nem egy felhőtlenül vidám, könnyed sorozat lesz" - hangsúlyozta Kovács András Péter humorista, a sorozat egyik forgatókönyvírója a produkció keddi nyilvános forgatási napján. Hozzátette: az új sorozat arról szól, hogy egy ötvenöt éves ember - miután minden téren kihúztak a talajt a lába alól - miként képes újra talpra állni.



Felidézte, hogy Tóth János karaktere kezdetben egy szorongó, kicsinyes és korrupt, a rasszizmust és homofóbiát sajátos módon kezelő emberé volt. "Később Mucsi Zoltán olyan életet adott ennek a karakternek, annyi plusz színnel töltötte meg, hogy amikor felmerült, hogy készítsünk egy új sorozatot, amely a Munkaügyes

filmben szereplő karakterek életébe enged bepillantást, akkor nem volt kérdés, hogy erre Tóth János karaktere, Mucsi Zoltán lesz a legalkalmasabb" - hangsúlyozta.



A sorozat vezető rendezője a Csak színház és más semmi első szériájából ismert Nagypál Orsi, az alkotás másik rendezője Lakos Nóra.



Nagypál Orsi elmondta, hogy szeptember eleje óta heti váltásban zajlanak a fogatások.



Hozzátette: az, hogy a sorozat azonos stílusban marad, egyrészt Márton Balázs vezető operatőr miatt garantált, de a színészek miatt is, akik nagyon jól ismerik karaktereiket.