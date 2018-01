Müller Péter Sziámi új albummal jelentkezik

Nevess magadra! címmel új lemezt jelentetett meg Müller Péter Sziámi AndFriends nevű zenekara, a 18 dalt tartalmazó albumot szombaton mutatják be Budapesten, a Gödör Klubban - hangzott el az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.



Müller Péter, költő, énekes jellemzése szerint a hagyománytisztelet és az "újra vágyás" jellemzi a lemezt, amelynek címe és alcíme (A helyzet tragikus, de nem komoly) is nyomatékosan az öniróniát hangsúlyozza, ami nélkül manapság lehetetlen életben maradni - mondta.



"Pilinszky János azt mondta, hogy a vers akkor születik meg, ha vagy eljutunk az én közepétől a kozmoszig, vagy visszafelé bejárjuk ezt az utat. A albumon hallható dalok ezt az utat járják be, spirális szerkezetben" - mondta a énekes, hozzátéve, hogy a lemezt egy önironikus, fájdalmas dal nyitja Cukortükör címmel. Müller Péter beszélt arról is, hogy ebben a dalban található kedvenc sora is, amit az érzelemgazdag és személyes hangvételű szám írásakor nyolc esztendős lánya írt: "A türelem rozsdát terem".



Mint mondta a saját számok mellett rákerült a lemezre még pár egzotikum: az Anima Sound System által készített remix/feldolgozás és a Romano Drommal közösen felvett Boldog Új Évet! (Baxtalo Nyevo Bersh). Emellett a lemezen hallhatóak még régi számok új verzióban.



Mint mondta, a szombati lemezbemutató koncerten az új dalok mellett régi Sziámi számok is elhangzanak. A koncerten közreműködik Ónodi Eszter, a Katona József Színház színművésze, Stefanovics Angéla a Pintér Béla Társulatból, Másik János zeneszerző és a Romano Drom zenekar.