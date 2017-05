Működhet a vakházasság?

Hiába dolgozott négy szakember és a teljes stáb hosszú heteken át, hogy egymáshoz illő férfiakat és nőket há­zasítsanak össze, a „vakon" egybekelt párok folyton civódnak – akár a többéves házasok - foglalta össze az eddig összeboronált párokról a tapasztalatokat a Bors.A Házasság első látásra című mű­sorban Rita és Zoli gyakorlatilag már az esküvőt sem tudta veszekedés nélkül végigcsinálni, Lilian és Balázs a kezdeti szimpátia után a nászúton folyton banális dolgokon kapott össze, Kinga pedig egyelőre képtelen el­fogadni, hogy Robi 16 évvel idősebb nála.Nem voltak jók az előjelek Do­­mokos és Adrienn násza előtt sem, mert bár Domokos bevallottan szereti a szexet, a Bors azt is megtudta róla, hogy ed­dig az autójával volt a leglángolóbb és leghosszabb kapcsolata. Ráadásul a neki szánt pár, Adrienn sem a hódításairól híres, ezt maga vallotta be.– Szépségszalonban dolgozom műkörmösként, ezt a szalont vezetem is. Eddig azért nem találtam párt, mert nagyon válogatós vagyok, de bízom benne, hogy ezzel a módszerrel megta­lálom a párom, és végre tartozhatok valakihez – magyarázta Adrienn.Mindezek ellenére úgy fest, Domokosnál és Adrienn-nél működik a tudomány: a 32 éves férfi és a 26 éves Adrienn első pillanattól érezte azt a bizonyos tü­zet. Már az esküvőn forró hitvesi csókot váltottak, majd boldogan vágtak neki a nyaralásnak is. És mert a jó házasság alapja nem csak a kölcsönös szimpátia, meg hogy a másikra jóban-rosszban lehet számítani, Domokos már a nászúton a tettek mezejére lépett. Információink szerint na­gyon készült rá, hogy ágyba bújjon alig ismert feleségével.A Bors annyit még kiderített, hogy Domi és Adri római nászút­jukon egy átborozgatott és átnevetgélt éjszaka után egymás karjaiban kötnek ki. Hogy a páros meddig jut az ágyban, kiderül a hétfői adásból.