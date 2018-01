Mozivászonra viszik Paul McCartney mesekönyvét

Jon Croker írja a forgatókönyvet ahhoz az animációs filmhez, amely Paul McCartney több mint egy évtizede megjelent High In The Clouds című mesekönyvéből készül - értesült a deadline.com hollywoodi hírportál.



A népszerű zenész, a Beatles egykori tagja, Paul McCartney és a társszerző, Philip Ardagh meseregénye egy mókusról szól, akinek erdei otthonát lerombolják a buldózerek, és a pusztításban édesanyja is meghal. Wirral, az árván maradt mókus ekkor útnak indul, hogy megkeresse az állatok paradicsomát, Animaliát.



McCartney szeretné, ha a filmben az egyik állatszereplőnek ő adhatná a hangját. A tervek szerint a produkcióban számos eredeti dal hangzik majd fel, mások mellett Lady Gagától is.



A mese megfilmesítését 2009 óta tervezi a francia Gaumont stúdió, amelynek Beverly Hillsben is vannak irodái. A rendezésre Tony Bancroftot és Cody Cameront kérték fel.



A brit Jon Croker korábban Harry Potter-fimeken, A fekete ruhás nő 2. részén és az Útvesztő című filmen is dolgozott.



A Gaumont a Unique Features produkciós cég társalapítóival, Michael Lynne-nel és Bob Shayeval gyártja az animációs filmet. A producerek között van McCartney is.