Mozivászonra viszik Elton John életét

A Paramount stúdióban készül a Rocketman című, Elton Johnról szóló életrajzi film, amelynek főszerepét a Kingsmanből ismerős Taron Egerton alakítja.



A film Elton életét a Királyi Zeneakadémián eltöltött tanulóévektől a 70-es, 80-as években felívelő rocksztárkarrieren át a 90-es években elért nemzetközi szupersztárságig követi. A Rocketman felidézi majd a zenész alkohol- és drogfüggőségét és gyógyulását is.



A produkció rendezője Dexter Fletcher, aki Egertonnal az Eddie, a sas című filmen dolgozott együtt korábban. A producerek között szerepel Rocket Pictures cégével David Furnish és Elton John, továbbá Matthew Vaughn is, aki a Kingsman: Az aranykör című filmet rendezte, amelyben a rocksztár is szerepelt.



A Rocketman előkészítése évekkel ezelőtt kezdődött. Eredetileg Michael Gracey rendezte volna. A The Hollywood Reporter szerint Egerton maga fogja elénekelni Elton John ismert dalait a filmben, a színész már énekelt fel számokat az Abbey Road-i stúdióban. Furnish szerint Elton John arra bíztatta Egertont, hogy ne másolja őt, ne gondolja, hogy pontosan úgy kell énekelnie, ahogy ő adja elő dalait. Az a legfontosabb, hogy a "szellemét testesítse meg" - tanácsolta a fiatal színésznek.