Mozis búvóhely a belvárosban

Pongrácz Balázs mozis szervező. Fotó: H. Baranyai Edina

Könnyűzenei koncertekkel, alternatív és improvizációs színi előadásokkal és filmvetítésekkel költözött új kulturális élet a belvárosi Rómer-házba, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum fenntartásában. „Telt házas vetítéssel ésközönségtalálkozóval indítottunk, Pálfi György Szabadesésével – kezd bele a történetbe Pongrácz Balázs mozis szervező. – Az első siker bizonyította, hogy jókaz elképzeléseink, szükség van a belvárosi mozira, mégpedig a blockbusters műfaj, azaz a kasszasiker hollywoodi alkotások helyett másfajta műsor összeállítására. Azóta is kiemelten kezeljük az alkotókkal való találkozások révén a beszélgetős klubjelleg megtartását."

Sztárok vendégségben

Részlet a Teljesen idegenek című filmből.

Ezért is illett a vonulatba a japánétterem-tulajdonos színművész, Szabó Győző látogatása A remény receptje című japán–francia gasztrofilm egyidejű vetítésével; a beszélgetés Till Attila öt díjat nyert Tiszta szívvel című alkotásának kerekesszékes szereplőjével, Fenyvesi Zoltánnal; a találkozó Lévai Balázs televíziós személyiséggel, zenei újságíróval, íróval, producerrel, vagy éppen Thuróczy Szabolcs színésszel, a budapesti Pintér Béla és Társulat tagjával. Kiragadott példák az általában havonta megtartott 10–12 filmes programból, amelyek a hely adottságainál fogva lehetővé teszik a lazább, családiaskörülményeket, nyaranta például a kertmozis előadást. „Második fontos szempontunk a magyar alkotások közönség elé vitele – mondja a szervező.– A filmválaszték hasonló a pesti, körúti mozik kínálatához. Nem hiányozhatott műsorunkból az Oscar-díjas Saul fia, vagy az országos premier utáni első hathéten hetvennégyezer néző által látott romantikus vígjáték, a Liza, a rókatündér sem. Áprilisban pedig műsorra került az Arany Medve-díjas Testről és lélekről, és az idei Magyar Filmhét közönségdíjasa, a #Sohavégetnemérős is. A házkörülményei, hangulata is teszi, hogy sok a visszatérő vendégünk, de ezek a tendenciák nem csak a filmes rendezvényekre érvényesek."

Ami a multiplexből kimarad

A múzeum profiljához illeszkedett a németalföldi festő, Hieronymus Bosch emlékéve alkalmából a Gyönyörök kertje című hármas oltárképének tárlatvezetése filmen.

A tavalyi idény egyik kedvence Bucsi Réka alkotása, a szerelemmel és társkereséssel foglalkozó animációs rövidfilm, a Love volt. Tízszer is műsorra került a nagy érdeklődésre való tekintettel a Kassai Lajos által újrateremtett ősi harci képességgel foglalkozó dokumentumfilm, a Lovasíjász.„Törekedünk a műfaji sokszínűségre és tapasztalataink szerint a nagyjátékfilmek mellett népszerűek a rövid- és a dokumentumfilmek is – mondja a szervező a műsorkészítés alapelveiről. – Persze a múzeum profiljához illeszkedő témát is választunk, ilyen volt a művészettörténet sokat vitatott alakja, a németalföldi festő, Hieronymus Bosch emlékéve alkalmából a Gyönyörök kertje című hármas oltárképének tárlatvezetése. Az alkotásokat egyébként országos műsorforgalmazásból választjuk."

Plakátok a vászonra

A Rómer filmklubja a március végéig futott hangosfilm-plakátkiállítással összefüggésben archív alkotásokat vetített ingyenesen: így az 1943-ban, főleg győri helyszíneken forgatott Kettesben címűt, Páger Antallal és Simor Erzsivel a főszerepekben. Ugyancsak nagy sikernek számított a Casablanca alkotójának, Kertész Mihálynak egy elveszettnek hitt műve, A tolonc című némafilm, melynek egy kópiája egy New York-i pincéből került elő, ez Jászai Mari egyetlen megmaradt filmje, hozzá számos produkciója zeneszerzője, Pacsay Attila írt kortárs muzsikát. Májusban bemutattuk a Cannes-ban debütáló Vörös teknős című animációs filmet, melynek elkészítésében a kecskeméti filmgyár is részt vett. „Munkánkat úgy tudom körülírni, hogy embereket segítünk hozzá egy-egykülönleges utazáshoz, amely kiszakítja őket a mindennapokból – foglalja össze a Rómer-ház filmklubját Pongrácz Balázs.

Jegyárak



A jegyárak is barátságosak, 900 (felnőtt) és 700 (diák, nyugdíjas) forintos a 80 nézőt befogadni képes helyiségbe.

– A legfőbb motiváció a visszatérő és új látogatókat történeteken keresztül élményekkel megajándékozni."Cikkünket a Kisalföld hetente hétfőn megjelenő Kultúra mellékletében olvashatják.